Ultim'ora Grealish è in Campania: l'obiettivo del Napoli si sta allenando in Costiera

vedi letture

Coincidenza, scherzo del destino? Jack Grealish, 29 anni, attaccante in uscita dal Manchester City e accostato al Napoli, si trova in Campania. In Costiera. Sui social ha appena postato un video di un campo di calcio proprio a pochi passi da Ravello. ll giocatore è finito nel mirino del club azzurro dopo le difficoltà per Ndoye e con Lookman ormai promesso sposo dell'Inter.

Il giocatore si sta allenando da solo essendo ormai fuori dal progetto tecnico del City. Qualche giorno fa aveva pubblicato altre foto in cui si mostrava con una forma fisica notevole durante gli allenamenti. Ne aveva dato notizia oggi anche Kiss Kiss Napoli. Valter De Maggio, direttore dell'emittente, aveva parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Ho una notizia da darvi. Grealish è in Costiera Amalfitana, si sta allenando a Conca dei Marini, per la precisione a Scala”.