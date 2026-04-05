Podcast Biazzo: "In Bosnia solito giochetto all'italiana: 1-0 e poi gestione. Potevi fare subito 3 gol!"

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Biazzo a Radio Tutto Napoli critica la Nazionale tra scelte tattiche sbagliate poca incisività offensiva e gestione discutibile della partita

Il giornalista Salvatore Biazzo è è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video. Di seguito le sue dichiarazioni: "Napoli-Milan, ogni volta questa partita ha un significato: è una di quelle come Napoli-Juve che rappresenta qualcosa di più della partita di campionato, rappresenta delle sfide particolarissime. Lo è stato per il Milan che ha vinto uno scudetto strappandolo al Napoli che aveva cinque punti di vantaggio nel 1987/88 e fu proprio decisiva la partita nell'allora San Paolo. E poi si scontrano due allenatori vincenti, importanti: è chiaro che nessuno dei due vorrà perdere, tutto si incastra con il prosieguo di campionato dell'Inter. Sia il Milan che il Napoli hanno la qualificazione tra le prime quattro come obiettivo, ma se c'è una mala Pasqua per i nerazzurri non credo che si dispiacciano più di tanto".

Allegri e Conte hanno vinto tanti scudetti: potrebbe prevalere la loro esperienza su un Chivu agli esordi?

"Chivu deve reggere una pressione enorme, si rende perfettamente conto che la sua squadra non sta giocando un buon calcio: sarebbe bastato che uno dei due pareggi tra Atalanta e Fiorentina fosse stata una sconfitta e staremmo a raccontare un'altra storia. Chivu rispetto ad un Allegri e ad un Conte che hanno vinto quello che hanno vinto, sono due personalità fortissime che sanno reggere le pressioni, e soprattutto sanno gestire i campionati; non è solo il fatto di vincere una partita - diceva Gianni Brera che la partita è un mistero agonistico, può succedere davvero di tutto - però si è in una situazione particolare. Chivu sente tutta questa pressione, però d'altro canto ha tanti punti di vantaggio: non sono un patrimonio che non si può disintegrare, come dicevo prima nel 1987/88 il Napoli aveva cinque punti di vantaggio sul Milan ed è stato rimontato. Io confido molto nel recupero di calciatori importanti nel Napoli e sarà un bel vedere".

Napoli-Milan sarà anche De Bruyne contro Modric:

"Può essere che si decida qui la partita. La differenza è che Modric - come sottolineava Aurelio De Laurentiis con ironia - è uno che nasconde il pallone, cioè fa tantissimi interventi, mentre De Bruyne è un grande costruttore, non è solo uno che va a interdire la manovra o la rallenta o la accelera. De Bruyne è un fabbricatore di gioco di qualità. Per cui, tra i due credo che sia più avvantaggiato il Napoli a schierare De Bruyne che non il Milan a schierare Modric: li vorrei tutti e due anche se con qualche anno di meno. In questo momento chi ha qualità e più forza è sicuramente De Bruyne".

Capitolo Nazionale: forse ci si poteva qualificare con un po' più di preparazione tecnico-tattica?

"Mi sono molto meravigliato: al di là di tutte le giustificazioni con cui molti colleghi hanno cercato di coprire, la partita si poteva e si doveva vincere. In una partita dai toni drammatici, io dico: esce Bastoni espulso giustamente, ma hai tolto una punta e messo due difensori. Tu la partita la devi vincere o vuoi portare a casa l'1-0? Tu devi vincerla approfittando del fatto che c'è Kean, velocissimo, trova gli spazi: doveva esserci Retegui a fianco, o non era meglio Pio Esposito che al di là del rigore veniva da una serie positiva di partite? Fino alla fine della partita abbiamo giocato senza veri attaccanti, loro ne hanno schierati anche tre di attaccanti: loro erano inc*zzati, tu hai fatto il solito giochetto all'italiana segnando e poi cominciando a gestire il pallone. Ma tu devi fare tre gol e mandarli a casa! La Bosnia ha capito che ce la poteva fare perché tu gli hai dato l'opportunità di capire che avevi delle debolezze alle quali non hai posto rimedio. Io avrei fatto come fanno gli allenatori in Serie B e Serie C che quando si devono salvare mettono all'attacco pure i portieri! Tu sei nelle condizioni di dire 'fate la guerra, saltate l'uomo, entrate in area'... io non dico che antisportivamente dovevi cercare il rigore, ma se non entri in area cosa crei?".