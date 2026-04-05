Podcast Conte torna ai Fab Four, Caporale: "Con questo modulo sono più valorizzati"

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Caporale a Radio Tutto Napoli analizza le scelte di Conte tra Fab Four e gestione di Alisson Santos possibile arma decisiva a gara in corso

Il nostro opinionsta Carlo Caporale, giornalista, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB: "Una volta persi tanti giocatori, molti dei quali di grandissimo livello e persi per mesi, rimanere comunque lì nel gruppo di testa mi sembra che sia un cammino più che soddisfacente. Vediamo se si riesce ad arricchirlo con un piazzamento ancor più di pregio, poi come sempre i bilanci si fanno a fine campionato. Al netto del cammino Champions, quanto visto fin qui di sicuro non corrisponde con quanto preconizzato dai teologi del fallimento: avevano subito bollato fallimentare la stagione del Napoli...".

A prescindere dal risultato dell'Inter, per il Napoli è una grossa opportunità anche solo poter scavalcare il Milan:

"Il distacco dall'Inter è ancora cospicuo, se poi l'Inter si è vista dimezzare il suo vantaggio è un altro paio di maniche e va ancora verificata una crisi più profonda di quella che abbiamo intuito nelle ultime gare: le prossime due partite dei nerazzurri - che sono gli scogli più ardui da superare da qui al termine - ci diranno di più. Al di là di questo, il Napoli deve pensare solo a fare il massimo partita dopo partita: il massimo può essere prendersi il secondo posto ma soprattutto blindare la zona Champions che è fondamentale. Poi, continuando a fare bene e qualora l'Inter dovesse avere ulteriori problemi, vediamo se il Napoli sarà capace di approfittarne".

I giocatori dell'Inter sono stati protagonisti in negativo della mancata qualificazione al Mondiale: potrebbero avere degli strascichi in campionato?

"Come tutti gli esseri umani ognuno è diverso dall'alto, non possiamo fare la tara singolarmente su chi potrà soffrire o meno l'eliminazione dal Mondiale. Magari qualcuno si può 'deprimere' e magari qualcuno può fare della sconfitta un incentivo alla reazione. È una valutazione molto soggettiva e individuale, complicata da fare a bocce ferme: vediamo durante le prossime partite".

Antonio Conte potrebbe ritornare ai Fab Four contro il Milan: cosa ne pensi dell'eventuale esclusione di Alisson Santos?

"È una valutazione dell'allenatore capire chi negli ultimi giorni ha risposto meglio sul campo di allenamento, chi è in condizioni migliori. Chiaro che tornando quattro perni fondamentali nello scacchiere azzurro, un allenatore fa un po' fatica a lasciarli fuori per la loro personalità, qualità e carisma. Penso altresì che in questo sistema di gioco che il Napoli sta adottando, sia De Bruyne che McTominay possono essere impiegati in posizioni con meccanismi oliati in maniera più efficace, dove il loro rendimento può essere valorizzato. L'arma Alisson Santos è a disposizione: sappiamo che è un giocatore che sicuramente può far bene dall'inizio, ma potrebbe fare ancora più male se schierato negli ultimi 20 minuti, ad esempio. Ci potrebbe stare questo tipo di soluzione".