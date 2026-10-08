Prima pagina

Napoli, Scott c'è: la prima del Corriere dello Sport-Stadio

Napoli, Scott c'è: la prima del Corriere dello Sport-StadioTuttoNapoli.net
Oggi alle 08:40Brevi
di Fabio Tarantino

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre con una notizia attesa dai tifosi azzurri: “Napoli, Scott c’è”. Il riferimento è al rientro di McTominay, che dopo oltre un mese di stop è tornato ad allenarsi con il gruppo e può farsi trovare pronto per la sfida di sabato. Un segnale importante per Allegri, che in un momento di emergenza ritrova una pedina fondamentale.

Modric parla del futuro, Sucic scalpita all’Inter

Al centro della prima pagina, spazio alle parole di Modric, che torna a parlare del proprio futuro. Di spalla trova posto il caso Sucic, che secondo il quotidiano ritiene l’Inter un contesto ormai stretto: il giovane centrocampista vorrebbe giocare di più e cerca maggiore spazio.