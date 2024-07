Ag. Gaetano: "Sempre sottovalutato! Se il Napoli non ci crede va ceduto a titolo definitivo"

Il Napoli non ha ancora deciso, Antonio Conte non ha ancora deciso. Del futuro del giocatore ha parlato il suo agente, Mario Giuffredi, a Canale 8.

"Gaetano è un argomento che mi tocca molto perché secondo me è sempre stato sottovalutato. Conte lo valuterà fino al 22 luglio in ritiro, dopodiché o rimarrà o, se la società non crederà in lui, sarà ceduto ed è giusto che venga ceduto a titolo definitivo".