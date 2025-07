Pisa, previsti contatti per Nzola: l'attaccante angolano non esclude Simeone

vedi letture

Il Pisa è molto attivo sul mercato per costruire una rosa competitiva in vista del ritorno in Serie A. Il club toscano vuole rafforzare in particolare il reparto offensivo e ha messo nel mirino diversi nomi importanti. Tra questi c’è M’Bala Nzola, attaccante della Fiorentina rientrato dal prestito al Lens: sono previsti contatti nella giornata odierna, giovedì 10 luglio, con il club viola per discutere del possibile trasferimento. Tuttavia, l’eventuale arrivo di Nzola non escluderebbe altre operazioni nel reparto avanzato. Il Pisa continua infatti a lavorare anche per Patrick Cutrone, attualmente in forza al Como, e per Giovanni Simeone del Napoli. La società nerazzurra potrebbe addirittura decidere di fare un doppio colpo in attacco.

Sul fronte portieri, invece, il Pisa ha formulato un’offerta a Jesse Joronen, portiere finlandese classe 1992 che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Venezia. Tuttavia, il giocatore ha rifiutato la proposta, costringendo il club a valutare alternative per coprire il ruolo. La dirigenza nerazzurra, quindi, è impegnata su più tavoli, cercando di rinforzare ogni reparto con profili esperti e già abituati al campionato italiano, per affrontare al meglio la prossima difficile stagione in massima serie. A riferirlo è Sky Sport.