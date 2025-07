Sky, Marchetti: "La cessione di Retegui movimenta le strategie del Napoli"

"Mateo Retegui, capocannoniere dell’ultimo campionato e futuro attaccante dell’Al Qadsiah: una cessione che accende l’Atalanta, movimenta le strategie del Napoli", scrive per il suo editoriale per Tuttomercatoweb, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti: "Ora infatti l’Atalanta è chiamata a stupire ancora e come è ovvio che sia si è subito rimessa in moto per sostituire l’azzurro. Il primo nome sulla lista è Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese per cui era già avanti il Napoli (e fra poco ne parliamo): ora anche l’Atalanta (e più defilato il Milan) si è mossa con decisione, pronta a inserirsi in un’operazione da circa 35 milioni".

"Si intrecciano eccome i destini degli attaccanti. Il Napoli resta la squadra più avanti per Lucca. I contatti con l’entourage del giocatore sono attivi e in giornata si proverà a chiudere sulla base di un’intesa economica già avviata tra club. Gli azzurri lo considerano l’alter ego ideale di Lukaku: giovane e di grande prospettiva. Ma attenzione a dare per definitivamente tramontata la pista di Darwin Núñez: profilo più internazionale, da costi diversi, ovviamente. Ma il Napoli continua ad accarezzare questa idea. Prima o poi arriverà ad una scelta e sarà una scelta filosofica. Sempre che la scelta poi non possa essere in qualche modo indotta anche dal mercato e dalle concorrenti.

L’altra partita è quella legata a Victor Osimhen: a Milano si è svolto un incontro tra il vicepresidente del Galatasaray Abdullah Kavukcu e il ds Manna. Il club turco vuole pagare per intero la clausola da 75 milioni, ma il Napoli — così come l’entourage del nigeriano — attende garanzie bancarie scritte prima di firmare e di dichiarare chiusa la trattativa".