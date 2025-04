Anguissa, futuro incerto: c'è un candidato forte in Serie A per sostituirlo

Il Napoli ha messo nel mirino Ferguson del Bologna per la prossima stagione. Può essere lui "il candidato forte" per sostituire Anguissa, il cui futuro appare incerto. Ne parla il quotidiano Repubblica oggi in edicola. Focus sul talento del 25enne centrocampista scozzese di proprietà del Bologna che lunedì affronterà proprio il Napoli in campionato. Dopo un lungo infortunio, Ferguson è rientrato e da tre partite è titolare fisso. In azzurro ritroverebbe due compagni di nazionale come Gilmour e McTominay. Il Napoli ci pensa, Ferguson nel mirino. Ma lunedì sarà avversario.

