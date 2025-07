Il sesto centrocampista può arrivare dalla Juventus

Nome nuovo per il centrocampo del Napoli. La società lavora anche all'arrivo di un sesto centrocampista per completare il reparto. Dalla Juve può arrivare una soluzione. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Il Napoli sta valutando anche profili per il centrocampo: serve un sesto uomo per completare il reparto, una mezzala di qualità, possibilmente. E tra i nomi in ballo ci sarebbe anche quello di Fabio Miretti, rientrato alla Juve dopo il prestito al Genoa. Viene da un infortunio e un'operazione alla spalla, ma sta recuperando. E potrebbe essere un colpo a sorpresa tra qualche settimana".

