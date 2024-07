Brescianini, per ora nessun'offerta ufficiale: il Frosinone fissa il prezzo

Il centrocampista interessa a tante squadre, al Bologna, alla Fiorentina, all’Atalanta ed al Napoli. Il Frosinone non vorrebbe privarsene

Negli ultimi giorni il Napoli è tornato a interessarsi a Marco Brescianini, centrocampista classe 2000 del Frosinone, per il quale però non sarebbe stata avanzata ancora alcuna offerta ufficiale. A riportarlo è la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli: “Si parla tanto di Brescianini del Frosinone in ottica Napoli.

Il centrocampista interessa a tante squadre, al Bologna, alla Fiorentina, all’Atalanta ed al Napoli. Il Frosinone non vorrebbe privarsene, ma davanti ad un’offerta importante la società laziale potrebbe vacillare. Serviranno 12 mln di euro per strapparlo alla squadra ciociara che al momento non ha avuto offerte ufficiali”.