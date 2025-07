Osimhen-Galatasaray in pressing, ma ADL è stato chiaro con una richiesta

Sono ore decisive per il futuro di Victor Osimhen e di conseguenza per sbloccare la seconda fase del mercato del Napoli. La giornata di oggi, la terza di trattative col Galatasaray e la seconda di incontri a Milano, è praticamente un dentro o fuori e corrisponde anche all’ultima giornata di validità della clausola rescissoria. Certo, ad oggi l’accordo tra le parti è sulla cifra della clausola - 75mln di euro - ma senza esercitarla perché l’obiettivo dei turchi è dilazionare il pagamento. Pure su questo tema c’è stato un passo avanti tra le parti, ma la trattativa non s’è ancora conclusa per un motivo diverso che la tiene ancora oggi in bilico.

Le garanzie economiche

Il pagamento del Galatasaray in 5 rate (ma in 4 anni) è stato alla fine accettato dal Napoli, pur di chiudere l’operazione ed evitare un’altra telenovela estiva considerando la volontà categorica di Osimhen di tornare al Galatasaray. Il nodo in questo momento è rappresentato dalle garanzie bancarie di cui il Napoli ha bisogno prima di dare l’ok. In Turchia raccontano anche di vecchie problematiche tra club (per i trasferimenti definitivi di Pandev e Dzemaili) per cifre molto inferiori e che quasi obbligano il Napoli ad avere impegni bancari per una cifra record per il calcio turco che solitamente va a strapagare gli ingaggi, ma non i cartellini, raramente superiori a 15-20mln.

Il Galatasaray resta fiducioso

Al vice-presidente del club Kavukcu s’è unito anche il direttore finanziario dei turchi e già ieri il presidente del Galatasaray ha parlato di “48 ore decisive per il traserimento”. Grande lavoro che attende anche l’intermediario George Gardi, già protagonista per l’approdo di Osimhen in Turchia nello scorso mercato quando tutte le porte sembrano ormai chiuse fino a gennaio, ma De Laurentiis, che ha accettato l’offerta ed anche il dilazionamento, vuole la garanzie di incassare i 75mln di euro senza contenziosi che talvolta hanno accompagnato il club turco. Osimhen, intanto, nella notte ha pubblicato un video social con la figlia in maglia Galatasaray ed il coro più celebre dei turchi quasi a rimarcare e premere per il trasferimento.