Cajuste-Ipswich, il prestito non sarà gratuito: le cifre finali dell’affare

Affare fatto e confermato! Arrivano tutte le conferme sul passaggio in prestito (oneroso) di Jens Cajuste all'Ipswich. A fornire i dettagli economici dell'operazione è Nicolò Schira, esperto di mercato, che scrive su X: "Jens Caljuste all'Ipswich dal Napoli in prestito oneroso da 1 milioni con diritto di riscatto fissato a 11 milioni, che diventerà un obbligo se 'pswich dovesse ottenere la salvezza e restare in Premier League".

Done Deal and confirmed! Jens #Caljuste to #Ipswich from #Napoli on loan (1M) with the option to buy (11M) which will become an obligation if #itfc stay in Premier League. Contract until 2029 (1+4). #transfers https://t.co/Bgffcaz2ty