Ultim'ora Calciomercato Napoli, altro rinforzo per la difesa. Sky: i primi due nomi giocano in Serie A

vedi letture

Il Napoli prenderà un altro difensore, oltre all'affare già chiuso per Luca Marianucci, difensore classe 2004 in arrivo dall'Empoli. Un rinforzo di prospettiva, questo. Ma ad Antonio Conte ne servirà anche un altro di livello. Poche ore fa è arrivato il rinnovo di Juan Jesus, ma il destino di Rafa Marin sarà altrove, come doveva esserlo già a gennaio.

E così a Conte, anche in vista della Champions League, servirà un altro profilo pronto sabato da affiancare agli altri. I primi nomi, stando a quanto riferito da Sky Sport, corrispondono ai nomi di Sam Beukema, uno dei protagonisti della doppia cavalcata del Bologna, e Federico Gatti, già accostato agli azzurri nei mesi scorsi.