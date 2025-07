Ultim'ora Miretti-Napoli, contatti con la Juventus: formula e cifre dell'affare

Il Napoli è al lavoro per rinforzare il centrocampo e ha avviato i contatti con la Juventus per Fabio Miretti. L’operazione potrebbe chiudersi a titolo definitivo per una cifra tra i 12 e i 13 milioni di euro, oppure con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato tra i 10 e i 15 milioni.

La trattativa è ancora in fase di definizione, con i bonus che giocheranno un ruolo importante nel determinare la cifra finale. Miretti è un profilo gradito a Giovanni Manna, che lo conosce bene dai tempi della Juventus Next Gen, e rappresenta una soluzione giovane ma già esperta per la mediana azzurra. A riferirlo nel corso di Sky Sport 24 'Speciale mercato' Manuele Baiocchini, giornalista ed esperto di mercato Sky.