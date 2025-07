Ultim'ora Milinkovic-Savic-Napoli, costerà più della clausola ma 1mln di premio di solidarietà

Nel corso di Sky Sport 24 'Speciale mercato' Manuele Baiocchini, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato delle trattative del Napoli: "Il primo per completare il reparto degli esferni offensivi resta Dan Ndoye, per il quale il club di De Laurentiis insisterà, dopo che è stata rifiutata l'offerta di 9 milioni di prestito oneroso, 26 di riscatto per arrivare a 35mn, più 5 milioni di bonus per arrivare a 40. Il Bologna ha rifiutato, ma il Napoli resta sull'affare e resta alla finiestra anche il Nottingham Forest, interessato al giocatore. Le alternative sono Sterling, Kubo, Grealish e Laurienté, che è rientrato dopo che è salta a sorpresa la trattativa con il Sunderland.

Per la porta l'obiettivo è Milinkovic-Savic, l'operazione è in chiusura. Tra l'altro il Napoli non andrà a pagare la clausola, che per l'Italia era di 19 milioni di euro. Invece il Napoli pagherà qualcosa in più al Torino, ma in questo modo avrà la possibilità di pagare un milione di premio di solidarietà e pagamenti dilazionati nel tempo, quindi rateizzazione più lunga dal club di Cairo. Per il centrocampo il Napoli sta parlando con la Juventus per Miretti, per una cifra di 12-13 milioni per un'operazione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto tra i 10 e 15 milioni, ma balleranno molti bonus".