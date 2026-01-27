Calciomercato Napoli, Schira: "Se parte Olivera e si va avanti in Champions, qualcosa accadrà"

Nicolò Schira, giornalista, esperto di mercato, sul suo canale Youtube ha parlato delle prossime mosse del club azzurro: "Con l’arrivo di Fortini e magari la partenza di Mathías Olivera, potrebbero essere due gli obiettivi per il club azzurro. Davanti, secondo me, il Napoli necessita di qualcosa. È vero che potrebbe tornare a giocare col 3-5-2, ma come rosa può fare bene anche col 3-4-3, ha tante soluzioni quando rientrano gli infortunati. Qualcosa davanti potrebbe farla.

Il Napoli però, per quello che mi risulta, non dovrebbe muoversi tra oggi e domani: si muoverà da mercoledì sera in poi. Dopo Napoli-Chelsea, se il Napoli fa il playoff di Champions, entrano comunque 15-20 milioni nelle casse. Sono altre partite da giocare, quindi un certo tipo di stagione. Se esci dalla Champions perdi soldi e hai una competizione in meno, e magari ti regoli di conseguenza sugli investimenti. È normale. A maggior ragione per il Napoli, che ha il problema del blocco del mercato a saldo zero, che complica le trattative, nonostante abbia in pancia 174 milioni accantonati negli anni scorsi che potrebbe usare, ma che non può utilizzare per l’assurdità di regole che cambiano ogni anno e che penalizzano chi è virtuoso".