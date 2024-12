Caprile al Cagliari con Scuffet al Napoli: come nasce l'idea mercato

A Cagliari tiene banco il tema portiere. I sardi hanno parlato con il Napoli di un possibile scambio tra Simone Scuffet (28) e Elia Caprile (23). L’idea nasce dalla stima e dalla considerazione di Davide Nicola per il giovane estremo difensore, che ha già allenato ad Empoli e con cui tornerebbe volentieri a lavorare. Lo si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola.

