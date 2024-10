Da Milano - Kvara chiede non meno di 7mln per rinnovare: la proposta del Napoli

L’esperto di calciomercato Nicolò Schira è intervenuto nel corso di Marte Sport Live in onda su Radio Marte: “Rinnovo Kvara? Se ne parla e si lavora in tal senso da mesi, a fine ottobre ci sarà un altro incontro tra le parti. Il giocatore chiede non meno di 7 milioni, il Napoli si è spinto ad offrire 5,5. Credo si arriverà ad un’intesa: il georgiano merita un adeguamento di stipendio.

Bijol? L’Udinese è bottega cara ed il Napoli ha speso molto sul mercato in estate. I 20 mln di valutazione del cartellino del giocatore non so se il Napoli vorrà spenderli per quella che ad oggi sarebbe una riserva. A gennaio non mi aspetto grossi movimenti da parte del club di De Laurentiis, che potrebbe forse puntare su un esterno in grado di giocare sia a destra che sinistra: è un ruolo molto dispendioso con il gioco di Conte e quindi potrebbe arrivare un rinforzo in tal senso.

Folorunsho? Fresco di rinnovo, il Napoli crede in questo calciatore e non lo cederebbe se non a cifre importanti. In caso contrario, lo terrebbe per vedere poi le eventuali esigenze di cui intervenire la prossima estate.

Raspadori e Simeone? Potrebbero volere più spazio, al momento giocano poco nel Napoli. Per Raspadori c’è il gradimento tecnico della Juve di Giuntoli e Motta ma non credo la Juve spenderà a gennaio così tanto né che il Napoli cederà un suo giocatore per rinforzare una concorrente. Per Simeone c’è la voce Torino da valutare”.