Da Milano - Rinnovo Osimhen, i dettagli sulla nuova clausola: parte da luglio, le cifre

Contestualmente alla sua cessione in prestito secco e gratuito al Galatasaray, il Napoli ha comunicato di aver ottenuto anche un'opzione per rinnovare il contratto di Victor Osimhen per un'ulteriore stagione, al fine di non ritrovarsi a luglio prossimo col ragazzo a un anno dalla scadenza.

E con questo rinnovo la clausola di risoluzione del contratto si abbasserà a 75 milioni e sarà valida da luglio. A scriverlo è l'esperto di mercato Nicolò Schira tramite il suo account X: "La nuova clausola rescissoria di Victor #Osimhen ( € 75M) sarà valida solo da luglio 2025 e per club esteri (non italiani…)".