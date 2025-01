Da Roma - ADL si è mosso per Zaccagni, Lotito chiede 40 mln: la contro proposta del patron azzurro

Mattia ha già detto di non volersi muovere, Fabiani smentisce ("Non c'è niente di vero")

Il Napoli punta Mattia Zaccagni per il dopo Kvara. Conte non vuole dei giovani ma vuole dei giocatori fatti e finiti per sostituire il georgiano, appena ceduto al PSG. Secondo Il Messaggero, l'obiettivo del tecnico azzurro è l'esterno e capitano della Lazio, decisivo ieri nel match con l'Hellas Verona. Mattia ha già detto di non volersi muovere, Fabiani smentisce ("Non c'è niente di vero") ma nei prossimi giorni dovrebbe consumarsi un incontro tra il procuratore Giuffredi e la Lazio.

Ma c'è di più. Ci sarebbero già stati dei contatti tra i due presidenti Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis dove si sarebbe andati oltre alla mera richiesta di informazioni. Servono almeno 40 milioni per la cessione, ADL vorrebbe offrire 25 milioni più il cartellino di Ngonge (preso in considerazione nei giorni scorsi in caso di addio di Isaksen), il numero uno laziale di solito non accetta contropartite per i suoi gioielli ma Zaccagni ha 29 anni e anche uno stipendio da 3,5 milioni, il più alto nella rosa.