Dalla Spagna - Lukebakio ha rifiutato subito la proposta del Napoli: vuole restare al Siviglia

“Lukebakio rifiuta il Napoli per concentrarsi sul Siviglia”. Scrive così il portale andaluso ABC, che svela che il no dell’attaccante belga alla proposta degli azzurri: “Il club italiano ha chiamato l'entourage del giocatore del Siviglia per vedere la sua predisposizione e ha avuto una sorpresa inaspettata: Lukebakio non vuole giocare nel Napoli. Non ha voluto nemmeno ascoltare la succulenta proposta economica che lo aspettava. La sua intenzione attuale è quella di continuare a giocare, almeno fino a giugno, nel Sánchez-Pizjuán. Poi arriverà una lunga estate”.