Dalla Turchia - Aydin, c’è l’offerta del Napoli: le cifre e la risposta del Fenerbahce

Oguz Aydın, attaccante classe 2000 del Fenerbahce soprannominato il nuovo Ferdi Kadıoglu grazie alle sue prestazioni, ha iniziato a entrare nel radar dei grandi club europei, tra cui quello del Napoli.

Secondo Footballia, il Napoli avrebbe offerto 17,5 milioni di euro al Fenerbahce per Oguz Aydın. Tuttavia il presidente del club di Istanbul, Ali Koç, che si aspettava almeno 20mln, ha rifiutato questa offerta senza pensarci. Oguz continuerà a far parte della squadra turca a meno che non arrivi l'offerta attesa dalla dirigenza.