De Bruyne, affare virtualmente chiuso: il piano per visite, firma e annuncio

Fatta per Kevin De Bruyne. Ulteriori dettagli sulla trattativa oggi sul Corriere dello Sport. L’affare è virtualmente chiuso. L’ha confermato De Laurentiis mercoledì a Palazzo Petrucci: "Ci lavoriamo da tre mesi". Tradotto: manca poco, anzi pochissimo. Solo le firme, attese nella prossima settimana. Si stanno sistemando i dettagli burocratici, come quelli sui diritti d'immagine, ultimo passaggio prima delle visite mediche.

Tutto come previsto. Poi, come da tradizione, arriverà l’annuncio social del presidente, se tutto andrà come dovrebbe andare. Intanto, però, gli occhi dei tifosi sono puntati altrove. A Skopje, appunto. Macedonia del Nord-Belgio, ore 20.45, in palio i primi, pesanti punti per la qualificazione al Mondiale 2026.