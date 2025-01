Duran all'Al Nassr per 80mln, ds Aston Villa ammette: "Piaceva anche al Napoli"

vedi letture

Il direttore sportivo dell'Aston Villa ed ex Roma, Monchi, ha parlato nel programma 'El Larguero' di AS del mercato di trasferimenti del club inglese. Tra i nomi, ha parlato anche di Duran, attaccante che piaceva al Napoli ma diretto in Arabia.

"Nel caso di Jhon Durán, sapevamo dell'interesse del PSG, del Dortmund, del Napoli... È un giocatore di livello importante in Europa che è andato in Arabia Saudita".