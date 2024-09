Foto Ecco Osimhen: il nigeriano in partenza per Istanbul

E' fatta per il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray. L'attaccante nigeriano sarebbe dovuto volare verso la Turchia già in prima serata per sostenere le visite mediche di rito nella mattinata di domani, ma il viaggio è stato posticipato di qualche ora in quanto mancavano ancora delle parti dell'accordo da definire. Adesso è tutto sistemato, e Victor è già in partenza verso la prossima tappa della sua carriera. Di seguito la foto