Fiorentina a caccia di due portieri: tanti nomi, l'ultima idea è Meret

Fiorentina, rivoluzione in porta: addio Terracciano e Christensen, dentro un nuovo titolare. Lo scrive Tuttomercatoweb, che parla anche dell'ipotesi Meret in casa viola: "Il club gigliato sta quindi lavorando al doppio addio dei due portieri che lo scorso anno erano titolare e dodicesimo, con Terracciano che dal canto suo ha già attirato qualche interessamento, come quello del Monza. La Fiorentina, comunque, ha voglia di aria nuova e di un po' di ricambio in una zona di campo nella quale i talenti anche di prospettiva (non bisogna dimenticarsi infatti per esempio anche del classe 2007 Vannucchi) non mancano.

Tra le idee principali in entrata si trovano lo svincolato David de Gea, ma anche Juan Musso dell'Atalanta e Stefano Turati, tornato al Sassuolo dal prestito a Frosinone, senza dimenticarsi infine dell'ultimo nome emerso in tal senso, quello di Alex Meret che condivide lo stesso procuratore con Terracciano e sembra arrivato al passo d'addio col Napoli.