Folorunsho al Cagliari: arriva l'annuncio anche da parte del Napoli

Michael Folorunsho è un nuovo giocatore del Cagliari. A darne l'annuncio è la stessa società sarda. Subito dopo è arrivato anche il comunicato ufficiale del Napoli: "La SSC Napoli ufficializza la cessione di Michael Folorunsho al Cagliari Calcio con la formula del prestito con diritto di opzione. In bocca al lupo, Michael!".

Il giocatore nella mattinata di ieri si era recato a Roma per svolgere le visite mediche per conto della società sarda a Villa Stuart, prima di prendere un volo con destinazione Cagliari in tarda serata. Quest'oggi ultimi dettagli burocratici, firma sul contratto e prime foto come nuovo giocatore rossoblù, prima di partire per Linz in Austria dove la squadra di Fabio Pisacane sta svolgendo il ritiro. Il giocatore arriva in Sardegna in prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto a 8 milioni.