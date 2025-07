Milinkovic-Savic al Napoli: spunta una novità nella formula dell'operazione

Vanja Milinkovic-Savic sta per arrivare. Il Napoli lo aspetta. Manca poco per l'annuncio dopo le visite mediche in programma domani mattina a Roma, come di consueto a Villa Stuart. Antonio Conte avrà così il rinforzo tra i pali che desiderava per creare concorrenza ad Alex Meret, con caratteristiche diverse.

Sky Sport rivela una novità per quanto riguarda la formula dell'operazione. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato dell'emittente, l'ex SPAL si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto fissato a 21,5 milioni di euro, formula che ha permesso di superare gli ultimi ostacoli legati alla trattativa.