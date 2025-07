Ultim'ora Cajuste si riavvicina alla Premier: il Burnley ha chiesto informazioni

vedi letture

Il Burnley ha chiesto informazioni al Napoli per Jens Cajuste. Il club inglese si è mosso per sondare la disponibilità del centrocampista svedese, reduce da una stagione con poche luci in prestito in Premier League all'Ipswich Town. Il Napoli, da parte sua, è disposto ad ascoltare offerte per il classe 1999, che non rientra nei piani tecnici di Antonio Conte e che non è stato convocato per il ritiro di Dimaro-Folgarida.

A riferirlo su X è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.