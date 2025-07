Ndoye-Napoli, Romano: attesa risposta Bologna dopo ultimo rilancio, tra le alternative resiste Sterling

Il Napoli insiste col Bologna per Dan Ndoye, obiettivo numero uno per completare il pacchetto degli esterni offensivi. Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il canale Youtube del collega Fabrizio Romano, ha riferito gli aggiornamenti della trattativa: "In queste ore il Napoli è pronto a rilanciare per Dan Ndoye. L'ultimissimo rilancio è di 40 milioni di euro, più 5 di bonus, più il 10% sulla futura vendita. Vedremo il Bologna come risponderà, anche se dicevano che il club rossobù chiedesse modalità di pagamento differenti. Perché la formula che offre il Napoli è sempre un prestito oneroso con obbligo di riscatto, quindi è differente rispetto a quella che vorrebbe il Bologna, che chiede un trasferimento a titolo definitivo subito.

Vedremo comunque la risposta del Bologna al Napoli, considerando sempre il fatto che il club di De Laurentiis sta valutando alternative a Ndoje e sta già lavorando sulle altre piste. Samuel Lino è molto vicino al Flamengo, quindi questa è una soluzione che ad oggi perde molta forza. Takefusa Kubo è sul tavolo, ma perde un po' di forza perché Conte preferirebbe un altro tipo di esterno. Resistono altri nomi, come per esempio Sterling, e altri che poi magari faremo nei prossimi giorni".