Ndoye-Napoli, Gazzetta: probabile inserimento di un azzurro che piace al Bologna

vedi letture

A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport: "Osimhen-Galatasaray? É piu comprensibile che De Laurentiis strappi un sovrapprezzo in caso di trasferimento in Italia, altrimenti è una clausola così vessatoria e difficile da metabolizzare. All'atto pratico, la decadenza del decreto crescita vieta ad Osimhen di tornare in Italia perché se fosse stato raggiunto un accordo quest'anno con la Juve direttamente dal Napoli, il calciatore avrebbe dovuto guadagnare 16 milioni netti costando 20 milioni.

Fiscalmente Osimhen non ha mai abbandonato l'Italia, uscendo per un anno invece non ha più quel beneficio. In tutte queste vicende, è Osimhen al centro della trattativa e credo che sia felice di giocare nel Galatasaray altrimenti avrebbe avuto un altro atteggiamento. Conte ha bisogno di talenti affamati, non di soldi ma di prestazioni. La trattativa anche se sfiancante porterà Ndoye al Napoli e il Bologna ha molta stima per Zanoli per cui credo che entrerà nella trattativa".