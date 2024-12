Hasa-Napoli, Corvino (ds Lecce) l'aveva anticipato: "C'è una big italiana su di lui"

vedi letture

"Abbiamo un'operazione in dirittura di arrivo. Un club importante italiano ci ha chiesto un giocatore che non sta giocando da noi. Noi abbiamo chiesto una contropartita tecnica o altre situazioni per concretizzare. Si tratta di Hasa". A svelare la trattativa di mercato, in casa Lecce, è direttamente Pantaleo Corvino, direttore dell'area tecnica del club, che ha parlato in conferenza stampa oggi assieme al ds Trinchera per illustrare le linee guida relative alla prossima sessione di calciomercato.

La squadra in questione - secondo quanto riporta Sky Sport - è il Napoli, che dunque ha messo gli occhi sul centrocampista classe 2004 cresciuto nelle giovanili della Juventus. L'affare rientrerebbe nel caso in una trattativa che coinvolgerebbe uno scambio di contropartite tecniche, tra cui Rafa Marin e Zerbin.

Luis Hasa - che non sta trovando spazio sotto la guida di Giampaolo - è stato uno degli artefici del trionfo dell'Italia agli Europei Under 19 a Malta (l'1-0 di Kayode in finale contro il Portogallo è arrivato proprio su assist di Hasa, ndr), conquistando anche il premio di miglior giocatore del torneo.