Hermoso può finire in Turchia: è tra i principali obiettivi del Besiktas

Spunta una nuova pretendente per Mario Hermoso, duttile difensore spagnolo che lo scorso 30 giugno ha terminato il proprio contratto con l'Atletico Madrid rimanendo svincolato. Secondo Marca infatti, il Besiktas intende rafforzare la difesa in vista della stagione 2024/25 ed avrebbe messo in lista due nomi in particolare: si tratta di Emirhan Topçu e appunto Mario Hermoso.

Nelle scorse settimane soprattutto Napoli ed Inter sono state accostate al suo futuro. Dagli azzurri però è arrivato addirittura un annuncio ufficiale per togliersi dalla corsa. Attraverso i suoi canali social, il club partenopeo ha annunciato di non essere più interessato al difensore di Madrid. "La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi del Napoli", si legge nel tweet della società partenopea.

Per quanto riguarda l'Inter invece è noto che il giocatore sia apprezzato dalla dirigenza per la sua esperienza e per la capacità di ricoprire al meglio il ruolo di braccetto nella difesa a 3, ma al contempo è circolato il fatto che la proprietà di Oaktree avrebbe fatto sapere di preferire puntare su un profilo più giovane dovendo scegliere di fare un investimento, seppur in questo caso a parametro zero.