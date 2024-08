CdM - Folorunsho, la Lazio propone prestito biennale con obbligo: la posizione del Napoli

Il Napoli ha messo alla porta Michael Folorunsho. Antonio Conte non lo considera parte del progetto, tant'è che l'ex Hellas Verona non è stato neanche convocato per il debutto al Bentegodi. Sulle sue tracce c'è un club su tutti: la Lazio, tra l'altro la destinazione preferita del ragazzo.

Tuttavia, secondo quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, le parti non sono ancora vicine. Per Folorunsho nei prossimi giorni la Lazio potrebbe affondare il colpo ma la formula proposta al Napoli è il prestito biennale con obbligo di riscatto, e non un acquisto immediato come vorrebbe il Napoli.