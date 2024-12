KK - Pellegrini-Napoli, ecco cosa filtra dall'entourage: cessione non è da escludere

vedi letture

Negli ultimi giorni si è vociferato di un possibile scambio tra Napoli e Roma: Giacomo Raspadori nella Capitale, Lorenzo Pellegrini in azzurro. Tuttavia "l’entourage di Pellegrini ha negato qualsiasi situazione di mercato concreta e di conseguenza anche col Napoli. L’ipotesi che Pellegrini però possa lasciare Roma ci può stare, ma da capitano vuole onorare il contratto con la Roma”, riferisce la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).