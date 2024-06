Repubblica - Hermoso perfetto per la difesa di Conte: ecco qual è l'ostacolo

Le ultime sulla trattativa arrivano da La Repubblica: “Il diesse Giovanni Manna sta provando a trovare la giusta quadratura".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è convinto che Mario Hermoso, difensore in forza all'Atletico Madrid dal 2019 (dopo essere esploso con l'Espanyol) ma attualmente in scadenza di contratto e quindi acquistabile a parametro zero, sia perfetto per la difesa di Antonio Conte, che in azzurro dovrebbe proporre la sua solita linea a tre.

Le ultime sulla trattativa arrivano da La Repubblica: “Il diesse Giovanni Manna sta provando a trovare la giusta quadratura considerando pure le commissioni. Hermoso ha esperienza e duttilità. Sarebbe perfetto per il terzetto arretrato su cui Conte rifonderà il Napoli”.