Repubblica - Napoli ha esercitato rinnovo Anguissa via Pec, ma non è sicura la permanenza

Il giornalista di Repubblica Pasquale Tina - intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su 11 Televomero - ha parlato della corsa Scudetto e della partita che il Napoli disputerà domenica sera contro il Milan.

"Futuro di Conte? Dal Napoli mi dicono che si sta già programmando la prossima stagione con l'attuale allenatore. Secondo me le voci sul suo futuro non dovrebbero infastidire, la stessa cosa si diceva di Gasperini in orbita Napoli a poche ore dalla finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen. È normale che ci siano delle voci di mercato, quando hai giocatori e allenatori importanti.

Mercato? Per quanto riguarda Anguissa, il Napoli ha inviato la PEC per esercitare l'opzione unilaterale prevista nel contratto del calciatore per il prolungamento fino al 2027. Non è detto però che il camerunense resti in azzurro il prossimo anno. Il club ha provato a fare un nuovo contratto, con un ingaggio più alto, ma non ha trovato l'accordo e per questo si è cautelato. Se il calciatore non otterrà l'ingaggio alto che vuole, potrebbe pensare di cambiare aria. Kvara? Il Napoli in estate ha ricevuto un'offerta scritta - per il georgiano e Osimhen - di 220 mln di euro. Meret? Mi dicono che l'accordo per il rinnovo sia in chiusura, questo però non significa che il Napoli non prenderà un altro portiere. A questa squadra aggiungerei un giocatore alla Lookman, che possa fare tanti gol e permettere di giocare un due o tre attaccanti".