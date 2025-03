Tuttosport - Raspadori tifoso Inter: può essere pedina di scambio per arrivare a Frattesi

Quale futuro per Giacomo Raspadori? Da quando Antonio Conte ha cambiato modulo l'ex Sassuolo è diventato una pedina importante nel suo scacchiere, un titolare a tutti gli effetti. E chissà che in futuro non possa esserci uno scambio con l'Inter per portare Davide Frattesi in azzurro, scrive Tuttosport:

“Raspadori ha sempre professato di essere un tifoso dell’Inter. Adesso è un punto fermo del Napoli di Conte che lo ha rilanciato come seconda punta nel 3-5-2 al fianco di Lukaku. Il futuro potrebbe essere a tinte diverse, potrebbe essere una pedina di scambio per arrivare a Frattesi”.