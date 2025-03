Il Man United prepara la rivoluzione offensiva: Osimhen tra le alternative a Gyokeres

Il Manchester United sta vivendo una delle peggiori stagioni della sua storia recente. I Red Devils avevano deciso di chiedere aiuto a Ruben Amorim dopo le grandi difficoltà incontrate da Erik ten Hag nei primi mesi. Il tecnico portoghese aveva ottenuto grandi risultati con lo Sporting CP e ci si aspettava che portasse una ventata di aria fresca, riportando la squadra in corsa per un posto in Europa.

Le cose, però, non sono andate come previsto. Eliminati abbastanza rapidamente da entrambe le Coppe nazionali, De Ligt e soci hanno continuato a faticare anche in Premier League, dove occupano attualmente il 13° posto in classifica. Una situazione che non consente di sognare grandi traguardi, a meno che in soccorso non arrivi l'Europa League (lo United giocherà i quarti contro il Lione).

Indipendentemente dall'esito della stagione, il Manchester United si sta già preparando a una rivoluzione in estate. Ruben Amorim ha già chiesto grandi cambiamenti e desidera in particolar modo un miglioramento significativo nel reparto offensivo; di fronte al rendimento insufficiente di Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee, la ricerca di un centravanti sarà la priorità e in questo senso il primo nome, scrive Tmw, è ovviamente Viktor Gyökeres, bomber che il tecnico conosce bene e che lo Sporting valuta tra i 65 e i 75 milioni di euro. Le alternative sono Benjamin Sesko (Lipsia), Hugo Ekitiké (Eintracht Francoforte) e Victor Osimhen (Napoli, attualmente in prestito al Galatasaray): quattro grandi nomi che potrebbero davvero rivitalizzare una squadra in crisi da anni.