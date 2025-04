Il Mattino - Meret resta, ma il Napoli si è mosso per un altro primo portiere

Alex Meret ancora non ha rinnovato ma sembra non in dubbio la sua permanenza al Napoli anche per la prossima stagione. II portiere resterà, scrive II Mattino nell'edizione odierna. Ma secondo il quotidiano, il club di De Laurentiis si è mosso anche per Vanja Milinkovic-Savic, estremo difensore del Torino, 28 anni e scadenza nel 2026.

