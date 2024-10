Il Napoli si inserisce nella corsa a Zenón: monitorato il talento 2001 del Boca Juniors

Continua ad aumentare la concorrenza per Kevin Zenón, talento classe 2001 del Boca Juniors.

Secondo quando riportato da PasionFutbol.us, il centrocampista ha attirato l'interesse di numerosi club europei come Newcastle, Tottenham, Brighton, Napoli e Lione. Il 23enne si è affermato e ricopre ora un ruolo di fondamentale importanza all'interno degli Xeneizes, ma ha impressionato anche gli osservatori dei maggiori club d'Europa. Da tempo monitorano la sua situazione infatti anche Manchester United e Liverpool.

Da allora, Zenon ha collezionato 36 presenze con il Boca, segnando quattro gol e fornendo sette assist. Le sue prestazioni gli hanno permesso di far parte della squadra argentina Under 23 alle Olimpiadi di Parigi, insieme a Julian Alvarez e Nicolas Otamendi, dove ha fornito un assist in quattro partite, prima dell'eliminazione ai quarti di finale contro la Francia. Zenon vanta in carriera anche 113 presenze con la maglia dell'Union Santa Fe, con cui ha segnato anche 6 gol.

Il 23enne ha disputato 4 partite con l'Argentina di Javier Mascherano alle Olimpiadi e una con l'Under 23 prima della competizione stessa, nella quale è anche andato in gol. La sua personalità, il suo carisma e le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti: adesso è pronto al grande salto.