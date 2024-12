L'Atalanta cerca un attaccante: sondaggio per Raspadori, ma più semplici altri due obiettivi

vedi letture

Le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini sul calciomercato evidenziano l'intenzione dell'Atalanta di rinforzare la rosa a gennaio, con particolare attenzione all'acquisto di un attaccante. Il tecnico nerazzurro ha sottolineato la necessità di inserire nuovi elementi, preferibilmente esperti e già abituati al campionato di Serie A, per mantenere la competitività sia in Italia che in Europa. A centrocampo, il principale obiettivo resta Morten Frendrup, 23enne del Genoa. Il danese è particolarmente gradito a Gasperini e ha già preso nota dell’interesse concreto dell’Atalanta. Nei giorni scorsi, la società bergamasca ha valutato un’offerta di circa 15 milioni di euro, pur essendo consapevole delle resistenze del club ligure, che potrebbe puntare a una cifra più vicina ai 20 milioni.

Per quanto riguarda l’attacco, l’Atalanta continua a monitorare Domenico Berardi del Sassuolo e Beto dell’Everton, quest’ultimo seguito anche da Roma e Torino. Inoltre, è emerso un sondaggio per Giacomo Raspadori del Napoli. La punta, a segno ieri contro il Venezia, è al centro di dialoghi che coinvolgono anche Roma e Juventus, anche se Antonio Conte, tecnico partenopeo, ha ribadito pubblicamente la volontà di trattenerlo. A scriverlo è il Corriere dello Sport.