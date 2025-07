La Cremonese vuole fare spese a Napoli: nel mirino un esterno e una punta

Il Napoli prosegue il suo lavoro sul fronte mercato in uscita, con l'obiettivo di snellire la rosa e piazzare i calciatori che non rientrano nei piani di Antonio Conte. Oltre a Jens Cajuste, altri due nomi potrebbero presto salutare l'ombra del Vesuvio: Pasquale Mazzocchi e Giuseppe Ambrosino. Secondo quanto rivelato dall'esperto di mercato Nicolò Schira su X, entrambi i giocatori sono finiti nel mirino della neopromossa Cremonese. Un'indiscrezione che apre a nuovi scenari per i due azzurri.

Per quanto riguarda Mazzocchi l'esperto di mercato ha specificato che "l’allenatore Davide Nicola lo apprezza fin dai tempi della Salernitana". Un fattore, questo, che potrebbe facilitare la trattativa. Sempre secondo Schira, la Cremonese sarebbe "interessata all’attaccante del Napoli Giuseppe Ambrosino in prestito con diritto di riscatto". Il Napoli, dal canto suo, starebbe valutando di inserire una clausola di riacquisto, a testimonianza della fiducia nelle potenzialità del giovane attaccante. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni per capire se il doppio affare andrà in porto.