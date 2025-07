La telenovela è finita: Osimhen al Galatasaray, ecco quando arriverà l'annuncio

vedi letture

Ancora qualche ora e la vicenda Victor Osimhen potrà considerarsi chiusa. Ieri infatti è stata rovente la giornata sull’asse Napoli-Galatasaray. I legali dei due club hanno lavorato senza sosta per lo scambio dei documenti firmati. Un'operazione da 75 milioni di euro: 40 in pochi giorni, entro la fine di luglio, poi due rate da 17,5 entro il 2026. Ora mancano solo le ultime tappe della storia: visite, firma e annuncio che potrebbe arrivare nella giornata di lunedì.



In settimana - riferisce quest'oggi il Corriere dello Sport - sono arrivate anche le garanzie bancarie richieste e ottenute dal Napoli, le famose lettere di credito che mancavano per far partire la macchina burocratica con la stesura dei contratti.

Ci è voluto del tempo, ma ormai ci siamo. Nell'accordo anche clausola anti-Italia che varrà fino al 2027 e anche il 10% su una futura rivendita. Ultime curve, poi il traguardo: per il Napoli sta per chiudersi un capitolo lungo cinque anni.