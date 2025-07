Ufficiale "In bocca al lupo!", anche il Napoli ufficializza la cessione di Lindstrom: la formula

vedi letture

Jesper Lindstrom è un nuovo giocatore del Wolfsburg. Dopo il club tedesco di Bundesliga, anche i campioni d'Italia annunciano la cessione in prestito del danese classe 2000. L'attaccante, dopo un anno poco brillante passato al Napoli nella stagione 2023/24 e dopo la scorsa annata passata in prestito in Premier League all'Everton, torna a giocare in Germania, dove si era messo in mostra con l'Eintracht Francoforte.

Di seguito la nota ufficiale che specifica anche la formula dell'operazione. "La SSC Napoli ufficializza la cessione di Jesper Lindstrom al VfL Wolfsburg con la formula del prestito oneroso con diritto di opzione. In bocca al lupo, Jesper!".