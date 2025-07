Simeone snobba le avances del Pisa e sogna in grande. Due richieste per Zanoli

Arrivano novità sul mercato in uscita in casa Napoli. Non basterà il grande legame affettivo che si è creato tra Simeone ed il Napoli, per cambiare le sorti di un mercato che mira ad andare avanti e consolidare sempre di più il club partenopeo non solo in Italia, ma anche tra le big europee. Difficilmente, però, il suo futuro continuerà ad essere in Italia.

Secondo quanto affermato da Tuttosport, è improbabile che la destinazione per Simeone sarà il Pisa; l'argentino ha rifiutato a più riprese le avances dei toscani. Il Cholito ha le idee chiare e punta a trasferirsi in Premier League oppure in Liga, dove potrebbe sfidare papà Diego. In uscita anche Zanoli, richiesto da Udinese e Fiorentina.