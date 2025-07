Napoli-Ndoye, da Bologna: "Servono 50mln, nel weekend arrivano i rilanci"

Terminato il ritiro, è destinata ad entrare nel vivo la partita per Dan Ndoye. Lo scrive l’edizione bolognese del Resto del Carlino raccontando che si preannunciano rilanci da parte di Napoli e Nottingham Forest. Il Bologna chiede 50mln di euro, non avendo necessità di vendere per sistemare i conti e quindi partirà solo per un’offerta ritenuta fuori mercato. I partenopei nell’ultima offerta hanno toccato i 40mln di euro, ma con il prestito oneroso da 10mln di euro e l’obbligo di riscatto a 25mln più altri 5 di bonus.

Si attende anche uno scatto del club inglesi mentre il giocatore ha proposte di 5 anni da 3mln da parte del Napoli e da 3,5mln da parte del Nottingham mentre in caso di permanenza i rossoblù non andrebbero oltre i 2mln di euro, ma con l’inserimento possibile di una clausola rescissoria per evitare tira e molla nelle prossime sessioni. Intanto, il Bologna lavora al sostituto: c’è Okafor, il Milan apre al prestito con obbligo a determinate condizioni intorno ai 14mln, ma piace anche lo svizzero Ruben Vargas e ieri c’è stato un incontro per il georgiano Davitashvil che costa circa 10mln di euro.