Lang-Napoli, dall'Olanda: accordo di massima anche col PSV, le cifre

Il Napoli punta forte su Noa Lang per rinforzare il reparto degli esterni alti. Dall'Olanda l'edizione online del quotidiano NOS riferisce gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per il classe '99 tra il club azzurro e il Psv Eindhoven. Noa Lang è vicino al trasferimento al Napoli. L’attaccante olandese e il PSV hanno raggiunto un accordo di massima con il club campione d’Italia: per lui è pronto un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Il Napoli inseguiva Lang già dalla scorsa finestra invernale, ma all’epoca il PSV aveva bloccato la cessione. Ora lo scenario è cambiato e il club olandese sembra disposto a lasciarlo partire per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. L’operazione è in fase avanzata, se tutto procederà senza intoppi, la firma potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.