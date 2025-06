Non solo Lang, arriveranno due esterni! Sky: testa a testa Ndoye-Chiesa (che apre al Napoli)

Il Napoli è sempre più vicino a Noa Lang, ala sinistra olandese del PSV. I contatti che ci sono stati tra i due club sono stati positivi dopo che, nelle scorse ore, è stato raggiunto l’accordo con il giocatore. L’operazione, riferisce Sky Sport, potrebbe chiudersi sulla base di 28 milioni di euro. Per il classe 1999 è pronto un contratto fino al 2030 con un ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione. Nella sua ultima stagione in Eredivisie ha giocato complessivamente 29 partite mettendo a segno 11 gol e 10 assist. In Champions League, invece, l’esterno ha disputato 10 partite, messo a segno due gol e fornito altrettanti assist.

Il Napoli, però, non si limiterà ad un solo esterno d'attacco: vuole rinforzare ulteriormente le corsie offensive con un secondo acquisto. I due profili più caldi sono quelli di Federico Chiesa e Dan Ndoye, due trattative diverse soprattutto per quanto riguarda i costi. Il Bologna chiede 45 milioni di euro per lo svizzero, mentre l’esterno del Liverpool potrebbe arrivare in prestito. Il classe 1997, già cercato a gennaio dal Napoli dopo la cessione di Kvaratskhelia al PSG, vorrebbe tornare in Italia e apre alla destinazione partenopea, sottolinea Sky Sport. In Serie A sulle sue tracce c’è anche il Milan.