Il Boca non va oltre il pari con Auckland City: Cavani out dal Mondiale per Club

Pareggio più che meritato per l'Auckland City contro un Boca Juniors già consapevole dell'eliminazione dal Mondiale per Club. Disastro assoluto per gli Xeneizes, che escono subito di scena nel girone C.

Nella partita in contemporanea per decidere le sorti del gruppo con Benfica e Bayern Monaco, il Boca si è portato avanti su Auckland City per un'autorete di Garrow al minuto 26: Di Lollo ha impattato di testa la palla, palo colpito e il portiere avversario Garrow a finirci addosso, per un rocambolesco 1-0 degli xeneizes. Nella ripresa sorprende chiunque la notizia del primo - e ultimo - gol del torneo dei neozelandesi dell’Auckland che con Gray ha pareggiato i conti con gli argentini di Miguel Russo.

Il risultato resta inchiodato sull'1-1 a Nashville ed entrambe le formazioni chiudono al terzo posto nel Gruppo C, rispettivamente con uno e due punti da parte di Boca e Auckland City. Benfica (1°) e Bayern Monaco (2°) si sono qualificati agli ottavi di finale.

Classifica Gruppo C

Benfica 7 punti (agli ottavi di finale)

Bayern Monaco 6 punti (agli ottavi di finale)

Boca Juniors 2

Auckland City 1